Лукашенко: урожай зерновых в 9 млн тонн – неплохой результат

Совещание с руководством Совета Министров Президент начал с сельскохозяйственной тематики. По его словам, уборка завершена. Осталось убрать только около 1 процента кукурузы на зерно:



- Как мы убедились, и как мне докладывают, эти площади предстоит убрать в наиболее крепких хозяйствах в финансовом плане, которые насыщены техникой. Они могут убрать ее за 1-1,5 дня, но считают нужным повременить За 1,5 дня – день они запросто могут убрать кукурузу на зерно. Но считают нужным повременить. чтобы сократить сушку зерна на зерносушилке, потому что затраты при сушке кукурузного зерна высокие. Президент также рассказал, что в стране осталось убрать 5 процентов сахарной свеклы. По его словам, с этим процессом спешат, поскольку сахарные заводы будут перегружены, что отрицательно скажется на качестве овощей. Но график ее уборки уже выработан.



- Мы получим около 4 млн тонн сахарной свеклы, обеспечим полностью внутренний рынок сахаром. Это примерно 350 тысяч тонн. И столько же пойдет на экспорт. Цены на сахар, как и на продовольствие, приличные. Это поможет поправить финансовое состояние хозяйств, - заявил Глава государства.



Александр Лукашенко сообщил, что в этом году общий урожай зерновых составить 9 млн:



- Это неплохой урожай по этому году. Достаточно для того, чтобы обеспечить население хлебом и хлебобулочными изделиями. А также обеспечить концентрированными комбинированными

кормами поголовье скота, которое у нас есть сегодня и которое мы планируем иметь в будущем году, - заявил Александр Лукашенко.