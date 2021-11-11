Лукашенко высказался о возможности строительства нового корпуса БГУ

Одним из вопросов на повестке совещания Президента с Советом Министров стало предложение о строительстве нового учебного корпуса Белорусского государственного университета. Александр Лукашенко, комментируя эту тему, напомнил, что для Республики Беларусь с ее экспортно ориентированной экономикой критически важно, чтобы система образования была гарантом высокого профессионального уровня специалистов.
– Государство в этом плане оказывает значительную поддержку учебным заведениям. Правительством внесено предложение о строительстве нового корпуса для университета за счет кредитных ресурсов. Хотел бы услышать дополнительные аргументы по этому вопросу.
При этом Александр Лукашенко задал вопрос министрам:
– Можем ли мы в это трудное, непростое время обойтись без этого корпуса? Неужели завтра БГУ перестанет существовать, если мы этот корпус не построим? А может, мы чего-то в Минске найдем для функционирования факультета? А если можно потерпеть, то, может, потерпеть? Если есть лишние деньги, то я не против. Но нужно определиться по-хозяйски.
Президент задал членам Правительства вопрос: какой социальный эффект страна получит от строительства нового корпуса, если каждый год Правительство предлагает сократить набор абитуриентов высших учебных заведений?
– Так зачем мы строим новые корпуса? – спросил Глава государства.
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