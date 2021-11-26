– Тот, кто хочет уехать домой, мы поможем это сделать. Но заставлять не будем. Это ваше право, – сказал Глава государства. – Тот, кто хочет двигаться в западном направлении – это тоже ваше право. Мы не будем вас ловить и избивать. Захотите уйти отсюда – поможем. Не захотите, ну что ж… Будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни, ваших детей, ваших жен.
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня транспортно-логистический центр возле пункта пропуска "Брузги", где размещены беженцы.
Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста.
В центре внимания Президента были также вопросы пожарной безопасности. Ранее он давал поручения на этот счет главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику.
Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре и встретился с представителями Красного КрестаФото: БЕЛТА
Лукашенко встретился с беженцами на белорусско-польской границе
Лукашенко ознакомился с мерами противопожарной безопасности в ТЛЦ, где размещены беженцы
Лукашенко ознакомился с условиями размещения беженцев в ТЛЦ
Лукашенко беженцам: будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни
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