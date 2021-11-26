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Лукашенко беженцам: будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.


– Тот, кто хочет уехать домой, мы поможем это сделать. Но заставлять не  будем. Это ваше право, – сказал Глава государства. – Тот, кто хочет двигаться в западном направлении – это тоже ваше право. Мы не будем вас ловить и избивать. Захотите уйти отсюда – поможем. Не захотите, ну что ж… Будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни, ваших детей, ваших жен.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня транспортно-логистический центр возле пункта пропуска "Брузги", где размещены беженцы. 


Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста.

В центре внимания Президента были также вопросы пожарной безопасности. Ранее он давал поручения на этот счет главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику.









Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре и встретился с представителями Красного Креста

Лукашенко встретился с беженцами на белорусско-польской границе

Лукашенко ознакомился с мерами противопожарной безопасности в ТЛЦ, где размещены беженцы

Лукашенко ознакомился с условиями размещения беженцев в ТЛЦ

Лукашенко беженцам: будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни

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Фото: БЕЛТА
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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