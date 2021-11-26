Лукашенко – беженцам: я думаю, мы решим вашу проблему

Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь сегодня с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.
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Он рассказал о том, что в лагере делается все возможное для обеспечения быта и безопасности беженцев, работает много волонтеров – простых белорусов, «людей с добрыми сердцами», готовых подсказать и помочь. Внутри ТЛЦ несут службу представители МЧС, которые также всегда помогут и защитят:
– Людей много, я опасаюсь, чтобы не произошло беды. Поэтому они (спасатели. – Прим. ред.) смотрят, чтобы все соответствовало правилам. Будьте терпимы к этим людям: они всегда вам помогут и защитят вас.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в лагере уже образовалась «некая руководящая элита»:
– Образовалась группа людей, которым вы доверяете. Это хорошо, давайте через них мы будем поддерживать контакт со всеми вами. Вы через них пытаетесь донести до нас свои проблемы, а мы будем реагировать через них.
Резюмируя, белорусский лидер подчеркнул:
– Еще раз повторяю: мы сделаем все, что вы пожелаете. Мы не будем вас силой заставлять делать то, чего вы не хотите. Я думаю, мы решим вашу проблему.