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Лукашенко – беженцам: я думаю, мы решим вашу проблему

Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь сегодня с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. 

Фото: БЕЛТА

Он рассказал о том, что в лагере делается все возможное для обеспечения быта и безопасности беженцев, работает много волонтеров – простых белорусов, «людей с добрыми сердцами», готовых подсказать и помочь. Внутри ТЛЦ несут службу представители МЧС, которые также всегда помогут и защитят:
 
– Людей много, я опасаюсь, чтобы не произошло беды. Поэтому они (спасатели. – Прим. ред.) смотрят, чтобы все соответствовало правилам. Будьте терпимы к этим людям: они всегда вам помогут и защитят вас. 
 
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в лагере уже образовалась «некая руководящая элита»:
 
– Образовалась группа людей, которым вы доверяете. Это хорошо, давайте через них мы будем поддерживать контакт со всеми вами. Вы через них пытаетесь донести до нас свои проблемы, а мы будем реагировать через них. 
 
Резюмируя, белорусский лидер подчеркнул: 
 
 – Еще раз повторяю: мы сделаем все, что вы пожелаете. Мы не будем вас силой заставлять делать то, чего вы не хотите. Я думаю, мы решим вашу проблему.   
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