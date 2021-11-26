Лукашенко – беженцам: я думаю, мы решим вашу проблему

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Он рассказал о том, что в лагере делается все возможное для обеспечения быта и безопасности беженцев, работает много волонтеров – простых белорусов, «людей с добрыми сердцами», готовых подсказать и помочь. Внутри ТЛЦ несут службу представители МЧС, которые также всегда помогут и защитят:Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в лагере уже образовалась «некая руководящая элита»:Резюмируя, белорусский лидер подчеркнул: