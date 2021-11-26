SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Лукашенко – беженцам: мы поможем уехать домой тем, кто этого хочет. Но заставлять не будем

Лукашенко – беженцам: мы поможем уехать домой тем, кто этого хочет. Но заставлять не будем

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.


Тот, кто хочет уехать домой, мы поможем это сделать. Но заставлять не будем. Это ваше право, – сказал Глава государства. – Тот, кто хочет двигаться в западном направлении – это тоже ваше право. Мы не будем вас ловить, избивать и удерживать за колючей проволокой. Захотите уйти отсюда – поможем. Не захотите, ну что ж… Будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни, ваших детей, ваших жен.

Президент отметил еще один принципиальный момент:

– Запад беспокоится, что здесь сосредоточены около 2 тысяч человек. Они этого боятся, потому что во всех новостных лентах ваши лица. Они хотели бы, чтобы мы вас разбросали или в Беларуси, или в Украине, или же назад вернули домой. Но лишь бы только рассредоточили этот лагерь. Еще раз повторю: мы ничего не будем делать насильно.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы