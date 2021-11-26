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  2. Лукашенко: беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС

Лукашенко: беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС

Об этом Президент заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

- Если совсем уж откровенно, еще одна тема нас очень беспокоит, - отметил Александр Лукашенко. - Разбомбили Афганистан (западная коалиция. – Прим. ред.),  уничтожили фактически страну. И уже не самолетами, а сухопутным путем в западном направлении начали двигаться афганцы. Они стремятся пройти не только через Беларусь. Они стремятся пройти и через Украину. Зная это, Украина начала выводить войска на свою границу, чтобы препятствовать беженцам.
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