Лукашенко ознакомился с мерами противопожарной безопасности в ТЛЦ, где размещены беженцы

В центре внимания Главы государства были в том числе и вопросы пожарной безопасности. Ранее Президент давал поручения на этот счет главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику.Александр Лукашенко 19 ноября поручил обратить первостепенное внимание на меры противопожарной безопасности в ТЛЦ.