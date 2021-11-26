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  2. Лукашенко ознакомился с мерами противопожарной безопасности в ТЛЦ, где размещены беженцы

Лукашенко ознакомился с мерами противопожарной безопасности в ТЛЦ, где размещены беженцы

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил транспортно-логистический центр, где размещены беженцы, рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, информирует БЕЛТА.

В центре внимания Главы государства были в том числе и вопросы пожарной безопасности. Ранее Президент давал поручения на этот счет главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику.

Александр Лукашенко 19 ноября поручил обратить первостепенное внимание на меры противопожарной безопасности в ТЛЦ.
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