Лукашенко: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе

Об этом Президент заявил сегодня журналистам после посещения ТЦЛ с беженцами у границы с Польшей. Репортеры поинтересовались мнением Главы государства насчет того, почему некоторые представители Запада, международных организаций практически не идут на контакт с журналистами.
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– Они приезжают для того, чтобы вам три слова брякнуть, и для того, чтобы походить и пропиариться, – ответил Александр Лукашенко. – Вы имейте в виду, что они получают месячную зарплату столько, сколько мы все с вами, и я в том числе, не получаем за месяц. Какие с ними могут быть разговоры и переговоры? Это люди пустые. Те, кто платит им зарплату, а в основном там американцы, европейцы и прочие, они и музыку заказывают.
Президент также рассказал о перехваченном вчера сообщении:
– Рекомендация всем западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими. Потому что они, когда сюда приезжают, вы за ними бегаете: "Скажите это, скажите то…" Они в дикую ситуацию попадают, не знают, что делать. Поэтому им категорически запретили общаться с журналистами. Вот почему они два дня бегают от вас. Им дана команда не подходить к белорусским журналистам.