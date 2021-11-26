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  2. Лукашенко – беженцам: мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь

Лукашенко – беженцам: мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь

В этом Президент заверил беженцев в ходе посещения торгово-логистического центра возле "Брузгов":
 
- Я вам обещаю – все что я могу сделать и органы государственной власти Беларуси  – мы сделаем, мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь.

Эти слова собравшиеся беженцы встретили аплодисментами.
 
Александр Лукашенко добавил:
 
- Мы понимаем, что это не только человеческая проблема, я смотрю дальше: если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее. Сюда хлынет огромное количество беженцев, и сдержать их на границе будет невозможно. Поэтому надо сейчас, пока эта проблема не разрослась, ее ликвидировать, решить. Решить таким образом, как я сказал.
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