Лукашенко – беженцам: мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь

В этом Президент заверил беженцев в ходе посещения торгово-логистического центра возле "Брузгов":



- Я вам обещаю – все что я могу сделать и органы государственной власти Беларуси – мы сделаем, мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь.



Эти слова собравшиеся беженцы встретили аплодисментами.



Александр Лукашенко добавил:



- Мы понимаем, что это не только человеческая проблема, я смотрю дальше: если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее. Сюда хлынет огромное количество беженцев, и сдержать их на границе будет невозможно. Поэтому надо сейчас, пока эта проблема не разрослась, ее ликвидировать, решить. Решить таким образом, как я сказал.