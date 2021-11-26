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Лукашенко обратился к народу Германии: приютите беженцев с белорусско-польской границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал народ Германии приютить беженцев с белорусско-польской границы. Об этом Глава государства заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает БЕЛТА.

"Я хочу обратиться к народу Германии: здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, найти своих родных и близких, которые находятся в Германии, – заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это небольшая нагрузка, они хотят жить в Германии. Две тысячи человек – это не большая проблема для Германии. И канцлер Меркель с этим согласилась", – сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент отметил, что польская сторона блокирует решение данного вопроса.
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