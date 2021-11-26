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  2. Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре и встретился с представителями Красного Креста

Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре и встретился с представителями Красного Креста

В ТЛЦ Глава государства прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Президента здесь встретили его помощник – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста.
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