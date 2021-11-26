Лукашенко приехал к беженцам в ТЛЦ возле "Брузгов"



В ТЛЦ Глава государства прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Президента здесь встретили его помощник – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.



Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста.



Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Для них созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развернута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь.Фото: БЕЛТА