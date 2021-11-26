Лукашенко о положении беженцев: условия далекие от тех, которых желают эти люди

Об этом Президент заявил сегодня журналистам после посещения ТЦЛ с беженцами у границы с Польшей. Александр Лукашенко отметил, что в сравнении с теми лагерями, где ему приходилось бывать, условия в ТЦЛ – это небо и земля:
– Но по сравнению с тем, как должно быть, – это ужасно. Две тысячи человек, один на одном спят… Там у них еда лежит, молоко не выпили, оно прокисло. Условия, далекие от тех, которых желают эти люди. Но будем стараться что-то сделать. Надо же понимать, что мы не собираемся их здесь держать месяцами. Надо, чтобы как-то решалась эта проблема. Подумаем, что тут предпринять.
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