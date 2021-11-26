Беженец: мы очень благодарны народу Беларуси

Беженец отметил, что работающая в лагере команда белорусских специалистов заботится о невольных постояльцах:Выходец из Ирака напомнил о трагедии своей страны:По словам беженца, на севере Ирака и сейчас ведутся активные боевые действия. Поэтому люди, спасаясь, и бегут из страны:(гражданами западных стран. –