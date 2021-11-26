Беженец: мы очень благодарны народу Беларуси

В транспортно-логистическом центре близ пограничного перехода «Брузги» во время общения Президента с беженцами к Александру Лукашенко обратился один из них. Он говорил на английском языке, пояснив, что хочет быть услышанным в том числе и европейскими политиками. Прежде всего он высказал Главе государства слова благодарности:
–Большое спасибо, что нашли время посетить нас здесь сегодня. Мы действительно ценим и благодарны за все то хорошее, что вы лично и люди в вашей стране сделали для нас. Главным образом за то, что вы вытащили нас из «джунглей» и поместили в этот центр, где гораздо теплее, где у нас есть стены, крыша над головой.
Беженец отметил, что работающая в лагере команда белорусских специалистов заботится о невольных постояльцах:
– Они предоставляют нам еду, они заботятся о наших детях. Кареты скорой помощи постоянно находятся на дежурстве. Они предоставляют нам медицинскую помощь. Большое спасибо! Вы действительно открыли свои теплые объятия для нас, и нам хотелось бы, чтобы Европа поступила точно так же.
Выходец из Ирака напомнил о трагедии своей страны:
–Вы, конечно же, хорошо знаете, что европейские страны приложили руку к тому, что сегодня происходит в наших странах: в Сирии, в Ираке. У нас был президент Саддам Хуссейн. Он по-настоящему заботился о нас, словно отец. Вы хорошо знаете, что Европа, Соединенные Штаты Америки, Североатлантический альянс сделали с нашей страной в 90-х годах. Они убили нашего президента Саддама Хуссейна, которого они называли диктатором. На самом деле он таким не был. Сейчас в нашей стране идет война. Присутствуют настоящие диктаторы. Только недавно на севере прошли активные боевые действия. Погибли люди.
По словам беженца, на севере Ирака и сейчас ведутся активные боевые действия. Поэтому люди, спасаясь, и бегут из страны:
–Мы не хотим, чтобы наши дети замерзали. Мы просто стремимся вперед. Ищем свою мечту и идем к ней. Мы идем не просто так. Мы готовы работать. Мы готовы совместно работать вместе с ними (гражданами западных стран. – Прим. ред.), чтобы строить и развивать их страны. Мы очень благодарны народу Беларуси за все то доброе и теплое, что вы делаете для наших детей. Мы очень это ценим.