Лукашенко: на территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно попадают до 200 беженцев

Такие данные Глава государства привел, общаясь сегодня с беженцами возле транспортно-логистического центра рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.
Фото: БЕЛТА
– Я знаю, что вы получаете каждый день информацию – из Германии, из Польши и с родины у вас идут сигналы о том, что там происходит, – обратился к беженцам Александр Лукашенко. – Я это хорошо знаю. И честно-откровенно скажу вам: по данным поляков и других сопредельных властей, на территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно проходят сейчас до 200 человек. На некоторых просто охотятся внутри Польши, вылавливают и выбрасывают снова на границу. Очень много больных и обессиленных людей. Каждые сутки по 10 примерно человек мы забираем с границы и отвозим в больницы – ваших соотечественников. Остальные в течение суток снова уходят на территорию Польши и стремятся уйти в Германию. Но это в подавляющем большинстве люди без детей. С детьми до десятка человек всего. Коль уж откровенно, в эти сутки и на территорию Польши, и – меньше – на территорию Литвы через границу Беларуси ушли примерно 200 человек. Это люди, которые находились в Минске, Гродно, жили на частных квартирах. Из вашего лагеря – практически, может быть, 10 человек. За последние сутки была попытка выбросить (просто по-зверски выбросить) на границу со стороны Польши около 400 человек. Осталось на границе у нас 150 человек, которые бродят по линии границы. По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря (находятся. – Прим. ред.) около 2–3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительная цифра.
Рассказал Президент Беларуси и о том, как будет решаться проблема:
– Мы договорились с канцлером Германии о том, что она постарается вместе с Евросоюзом решить вашу проблему – людей, которые живут в этом лагере. Мы пообещали европейцам, что мы будем делать все для того, чтобы желающие из вас могли вернуться к себе на родину. Если вы пожелаете. Таких желающих, которые захотели поехать, вернуться к себе – кто в Сирию, кто в Ирак, Курдистан и так далее, – на сегодняшний день мы вместе с вашими властями эвакуировали на родину около тысячи человек. Но я хочу, чтобы вы знали: мы ни в коем случае не будем вас задерживать, связывать руки или каким-то другим образом грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите. Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать – это ваша воля. Пройдете – идите.
Вот и вся философия, резюмировал Александр Лукашенко:
– Я знаю, что сказанное мной не всем понравится. Там, особенно за границей. Но это правда. Они должны знать правду.