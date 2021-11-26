Лукашенко: наша задача – помочь людям, попавшим в беду

Белорусское государство хочет помочь людям, попавшим в беду. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.
Обращаясь к невольным гостям, Беларуси Президент отметил:
- Все мы люди. Бывают сложности. Бывают трудности. Но я уверен, что мы вместе преодолеем эти проблемы.
Глава государства обратил внимание на то, что он осведомлен о визите в лагерь беженцев представителей разных международных организаций:
- Кто-то приезжает помочь с чистым сердцем, кто-то приезжает для того, чтобы показаться на вашем фоне, что они решают тут какие-то проблемы. У меня другая цель. Я просто хочу ответить сегодня на все ваши вопросы, которые у вас есть, во-первых. А, во-вторых, хочу сказать, что моя задача и всех тех, кто здесь работает по моему поручению, помочь вам – людям попавшим в беду.