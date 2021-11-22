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Лукашенко о ситуации на границе: мы не хотим противостояния

Об этом Глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева. Александр Лукашенко обратил внимание, что беженцы продолжают большими группами прорываться через польскую границу в страны ЕС. Поляки ловят их уже на немецкой границе или в центре Польши, привозят в автозаках на границу и вышвыривают обратно.


– Всех, кто хочет вернуться домой, мы будем возвращать домой, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Тут у нас нет проблем. Кто хочет туда (в ЕС. – Прим. ред.), мы будем поддерживать в их требованиях. Хотите в Германию, Польшу – мы вас будем поддерживать.

Глава государства отметил, что властям Польши нужны обострения на границе:

– И они на это играют, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества и поляков от этих (своих внутренних и внешних. – Прим. ред.) проблем. Мы такого шанса им не предоставим. Мы будем по-человечески разбираться с этими мигрантами. Не такая это большая проблема. Пусть в Средиземном море смотрят, что происходит, сколько там гибнет людей. Трафики через Балканы и другие страны, Средиземное море – там тысячи людей идут. Молчат. А вот Беларусь (обвиняют. – Прим. ред.). Ясно почему.


По словам Президента, уже не только простые люди в Польше начали возмущаться, что запрещают проход беженцам:

– Уже военные, пограничники не понимают руководство Польши. Они уже на нас выходят, говорят: «Братья белорусы, давайте жить, как жили раньше». Пожалуйста, давайте, мы не против. То есть мы видим: уже поведение польского народа меняется. Они же тоже люди. Какие бы они там моноэтничные ни были, но они люди. Простые люди начинают возмущаться. Это беспокоит руководство Польши. А дальше будет хуже. Дальше люди поймут, что не Лукашенко является причиной этого исхода беженцев.


Белорусский лидер подчеркнул:

– Наша политика какой была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут – уже тысячу раз сказано. Поэтому надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения. Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно.
 
Александр Лукашенко также поблагодарил Владимира Караника и Юрия Караева за вовлеченность в решение проблемных вопросов вокруг сложившейся ситуации с беженцами.



– Я рад, что вы подключились к этому. Если бы не подключились, из Минска было бы очень сложно это сделать, –подчеркнул белорусский лидер. 

Фото: БЕЛТА

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