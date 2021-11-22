Лукашенко констатирует хорошую динамику по экспорту

Об этом Глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева. Александр Лукашенко, в частности, поинтересовался, как функционирует реальный сектор экономики:
– Санкции… Их же никто не отменял, они все нас душат, душат, пытаются затянуть петлю, которую на шею набросили. Поэтому какова ситуация у вас там? Три, по-моему, предприятия основные, которые озабочены были. Изменилось что или нет, какая нужна поддержка?
Президент отметил, что ситуация с экспортом в этом году складывается неплохо благодаря тому, что мы в прошлом году правильно выстроили политику в отношении противодействия пандемии:
– Если бы закрылись, не было бы этого (роста экспорта. – Прим. ред.). А сейчас Европа опять начала локдауны вводить. Неохотно, но пусть вводят. То, что у нас есть им продать, мы продадим. Я не злорадствую в этом плане. Надо людям помогать, никуда не денешься. Сегодня мы помогли кому-то, завтра он нам поможет. Поэтому надо помогать. Непростая ситуация в Российской Федерации, но россияне выкарабкаются, у них резервы приличные. Ну и работаем мы заодно здесь. Тем не менее экспорт, экспорт и еще раз экспорт.
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