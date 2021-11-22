Развитие деревообработки обсудили у Президента. Караник рассказал подробности

Одно из актуальных направлений, которое подробно обсудили у Президента, – деревообработка. Здесь важная задача – организовать работу так, чтобы в лесопользовании не было отходов. Об этом журналистам сообщил губернатор Гродненской области Владимир Караник:
– Нужно использовать каждую возможность, чтобы отходы превратить в доходы. Еще мы обратили внимание на то, что рубим леса меньше, чем могли бы. Мы единственная бывшая советская республика, которая за время независимости нарастила объем лесов. Мы используем меньше, чем созревает леса. Основная задача (и принципиальная позиция) – развитие высокомаржинальных производств.
Владимир Караник доложил Президенту о строительстве двух мебельных фабрик в области, которые создаются именно с той целью, чтобы экспортировать не сырье, а готовую продукцию.
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