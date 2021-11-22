Лукашенко: некоторые приезжают на границу покрасоваться на фоне беженцев

Сегодня Александр Лукашенко принимает с докладом помощника Президента по Гродненской области Юрия Караева и губернатора Гродненской области Владимира Караника. Касаясь ситуации с беженцами, Глава государства упомянул о тех, кто приезжает на белорусско-польскую границу:
– Приедут же еще возовцы, завтра еще раз приедут эти умные покрасоваться. Это очень важно, европейцы настаивали, Меркель в разговоре со мной говорила: господин Президент, допустите Международную организацию по миграции, Управление верховного комиссара ООН… Я говорю, у нас нет проблем, но я уже вижу: некоторые лица в который раз приехали сюда. Зачем они ездят сюда? Для того, чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев.
Президент поручил Юрию Караеву взять это тут же под контроль:
– Чтобы их ноги там не было! Чего они пиарятся на фоне беженцев? Если вы зачем-то приехали – ну так вы помогите им, не можете гуманитарный коридор организовать – ну так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей – пожалуйста! Опыт же есть, там же огромные финансы сконцентрированы у международных организаций. Кроме Белорусского Красного Креста (я вижу Шевцов там, наши депутаты, представители нашей власти), никто конкретно этим не занимается, а приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему нос на камеру грязными руками? – возмутился белорусский лидер.
Президент добавил, что когда беженцы задают конкретные вопросы международникам, те не могут ответить ничего конкретного:
– А зачем тогда приехали? Поэтому не надо париться по этому поводу: приехали, помощи конкретной нет – до свидания! Пусть к полякам едут и со стороны Польши занимаются этими проблемами, а мы сами справимся с этими людьми. Я хочу, чтобы все понимали: мы сделаем всё. Мы постараемся сделать всё, чего захотят беженцы. Их желание для нас закон. Хотят в Ирак, в Сирию вернуться – вы видите, мы организовали рейс, еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей, они же не с большой охотой хотят туда вернуться. Поэтому мы будем это поддерживать. Хотят они в Германию, в Польшу – мы всячески будем стараться им помочь. Мы будем говорить, мы будем требовать вместе с ними, чтобы их пропустили в Германию.
По словам белорусского лидера, даже те контактные лица, о которых шла речь с разговоре с Ангелой Меркель, не выходят на контакт:
– Им звонит министр иностранных дел Беларуси: давайте будем работать, в этом ключе – «да мы там в командировке», еще где-то. В этой связи не надо никого ждать! Отказались – значит, им въезд сюда будет закрыт, им нечего здесь делать, потому что это будет то же самое, что с этими международными визитерами: приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. Нам деваться некуда, но мы должны требовать от немцев, чтобы их взяли, потому что там их родственники, родные, близкие. А некоторые едут туда для того, чтобы продолжить лечение.
Александр Лукашенко упомянул, когда люди показывали представителям ВОЗ рентгеновские снимки, свидетельствующие о необходимости лечения, те их отправляли лечиться в Ирак. Президент поручил Владимиру Каранику предупредить МИД о том, что больше не пустит на границу таких визитеров:
– Вот лицо, вот их ответственность в этом плане. Поэтому этим визитерам нечего здесь делать. Помогать – пожалуйста, чем можете помочь. Что вы нам рассказываете тут про лекарства? У нас хватает лекарств. У вас миллиарды долларов, заплатите этим мигрантам, чтобы медпомощь оказать, какое-то минимальное содержание…
Юрий Караев уточнил: вчера, например, гости вычислили по формуле, что белорусская сторона мало туалетов установила, через несколько часов необходимое количество было установлено. Президент это так прокомментировал:
– Если они приедут и будут помогать, мы им отдельный туалет поставим – для политических деятелей, которые там красуются.
Фото: БЕЛТА