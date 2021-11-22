У Гродненской области лучший показатель роста ВРП среди регионов

Об этом журналистам заявил губернатор Гродненской области Владимир Караник, комментируя сегодняшний доклад Президенту. В частности, он отметил, что экономика региона уверенно растет:
– Рост ВРП (валового регионального продукта. – Прим. ред.) по итогам 10 месяцев –более 5 процентов, это лучший показатель среди регионов, рост идет за счет промышленности. В сельском хозяйстве был непростой год, начинаем выравниваться. По Гродно мы обсудили те вопросы, которые в следующем году позволят добиться более значимых результатов. Подробно также мы обсудили новый инвестиционный цикл, инвестиционные проекты, поскольку мы понимаем, что для дальнейшего развития необходимы новые технологии, новые производства.
По словам губернатора, это позволит создать больше высокооплачиваемых рабочих мест и увеличить поступления в бюджет разного уровня.
Фото: БЕЛТА