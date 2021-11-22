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  2. Караев: беженцы благодарны белорусам за помощь и поддержку, но они стремятся в ЕС

Караев: беженцы благодарны белорусам за помощь и поддержку, но они стремятся в ЕС

Об этом рассказал журналистам помощник Президента по Гродненской области Юрий Караев после доклада Президенту. По словам Юрия Караева, беженцы благодарны белорусам за помощь и поддержку:


– Они понимают, что наше государство, простые граждане, организации из человеческой жалости, сочувствия помогают им всем необходимым. Но довольствоваться жизнью в торгово-логистическом центре навсегда они тоже не собираются. По-прежнему огромное число беженцев мечтает попасть в Евросоюз. Тот, кто отчаялся это сделать, соглашается вернуться на родину. Есть некоторые люди, которые говорят: если не Германия, то тогда Беларусь.

По словам Юрия Караева, большая часть беженцев не хочет уходить с повесток мировых СМИ:

– Отсюда надо понимать, что они будут каким-то образом о себе напоминать.

Фото: БЕЛТА
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