Лукашенко – руководству Гродненщины: вы неплохо обеспечиваете быт бедных беженцев

Александр Лукашенко отметил, что необходимо поблагодарить и бизнесмена Александра Зайцева, предоставившего ТЛЦ для того, чтобы помочь беженцам:При этом Глава государства заметил, что вокруг ситуации с ценами больше фейков, чем фактов, и еще раз перечислил задачи:По словам Юрия Караева, белье для детей в возрасте от 1 года до 3 лет подвезут и предоставят бесплатно, а взрослое – по сниженным ценам.