Лукашенко – руководству Гродненщины: вы неплохо обеспечиваете быт бедных беженцев

Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом помощника Президента по Гродненской области Юрия Караева и губернатора Гродненской области Владимира Караника. Обращая внимание на ситуацию, которая сегодня сложилась на государственной границе, Глава государства заметил:
– Так сложилась ситуация, вы неплохо обеспечиваете быт этих бедных беженцев, которые сконцентрировались в логистическом центре.
Александр Лукашенко отметил, что необходимо поблагодарить и бизнесмена Александра Зайцева, предоставившего ТЛЦ для того, чтобы помочь беженцам:
– Это частное лицо. Надо иметь в виду: если они хотят нам чем-то помочь, надо компенсировать хоть немного ему затраты. Потому что огромный центр не работает на его экономику и доходы. Второе: гуманитарная помощь, я так понял, порядок наведен, вы ее собираете, раздаете, все под контролем. Молодцы, что открыли передвижные магазины… Слава богу, пусть покупают, если они хотят купить, контролируйте ценообразование, чтобы там не шалили некоторые частники.
При этом Глава государства заметил, что вокруг ситуации с ценами больше фейков, чем фактов, и еще раз перечислил задачи:
– Одеть, обуть, накормить, обогреть и медицинское сопровождение. Южные люди провели у нас в лесу почти 13 дней, конечно, тяжело. Детей надо смотреть, чтобы не заболели, женщины беременные…Хорошо, что вы понимаете, что в этом плане надо сделать.
По словам Юрия Караева, белье для детей в возрасте от 1 года до 3 лет подвезут и предоставят бесплатно, а взрослое – по сниженным ценам.