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Беларусь готовит второй рейс по возвращению беженцев на родину

 Беларусь готовит второй рейс по возвращению беженцев на родину – об этом сообщил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева.


 Касаясь мотивов, по которым беженцы стремятся на Запад, Президент заметил:
 
– Сейчас открылось главное: они ведь туда едут не только, чтобы нормально жить (это тоже, они этого хотят), но вы посмотрите – вопрос воссоединения семей. Там же брат, отец…
 
Глава государства привел в пример найденного в лесу замерзшего мальчика, который шел к отцу в Германию:
 
– Мерзавцы! Даже не пускают ребенка к отцу, который там. В Германии у них родственники, родные, близкие, поэтому они с детишками семьями туда идут. И вот получили: ядохимикатами в лицо. Поэтому мы будем делать все, что пожелают эти беженцы. Мы не будем их бить, гнобить, мы не будем над ними издеваться. И я жду, когда Евросоюз ответит на вопрос по 2000 беженцев в этом лагере, которых, я просил, чтобы они забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала: на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже!
 


Фото: БЕЛТА
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