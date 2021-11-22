Развитие Гродненской области и ситуация на белорусско-польской границе – основные темы доклада Президенту

Первым делом Александр Лукашенко предложил рассмотреть предварительные итоги развития региона:
– Посмотрел сегодня сводку, которую я получаю ежедневно практически. Вы отстаете по подъему зяби от других. Тут ты уже не объяснишь своим интеллектом, что мы тут крепкие, мы всё сделаем. Да, вы бы сделали, если бы «дедушка мороз» не поджимал. Если ударит мороз, вы с плугом в поле не войдете. Поэтому насколько это возможно, вам надо активизироваться.
Президент подчеркнул, что от этого зависит будущий урожай:
– Нам надо как можно раньше бросить зерно в почву весной. Погода осенью хорошая, накопление влаги приличное. Поэтому надо активизироваться и землю перепахать.
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