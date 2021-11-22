Лукашенко считает необходимым построить на Гродненщине предприятия по деревообработке

Эта тема сегодня затрагивалась во время доклада Главе государства председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева.
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Президент отметил, что в свое время была начата модернизация в отрасли деревообработки, и она дала свои результаты:
– Сырье свое, люди умеют работать. Я Правительству поручил, чтобы они внесли предложения по строительству предприятий по деревообработке. Вам тоже надо посмотреть, пару таких предприятий построить по переработке древесины. Потому что от пеллет до мебели мы все можем изготовить, а южнее нас леса нет. Весь мир будет пользоваться продукцией деревообработки. Это же и дома, и жилье, и мебель и так далее.
По словам Президента, необходимо переработать тот лес, который перестаивает:
– Такого леса немало. Я это вижу, пролетая над страной. Поэтому деревообработку надо развивать, тем более мы это умеем делать хорошо. Спрос на это есть и будет всегда. Поэтому в инвестициях надо обратить внимание и на это, параллельно с тем, что мы будем строить новый азотный комбинат.