Лукашенко предупредил диких политиков в Польше о последствиях их угроз

Соответствующее заявление Глава государства сделал, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева. Говоря о ситуации на границе, Александр Лукашенко обратил внимание на раздающиеся с польской стороны угрозы в адрес Беларуси:
– Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят. Это я так образно говорю – через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта.
По словам Александра Лукашенко, польская сторона своими заявлениями пытается запугать Беларусь:
– Они играют на обострение ситуации, пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши.
Глава государства напомнил, что внутри самой Польши накопилось немало проблем, включая тему запрета абортов, вопросы фермеров, выступлений общественности в защиту беженцев, которых удерживают на границе:
– Они говорят о наших выборах. А вспомните, как победил Дуда. Там же несколько голосов перевесом. И это была полная фальсификация. И если бы американцы не вмешались, там бы была бойня хуже, чем… Вот все, что происходило у нас в 2020 году, это было бы цветочками. Но американцы вмешались, сказали: стоп, пускай Дуда еще поработает, потом оппозиция придет к власти. Там все внешне управляемо. Они нас упрекают. Что нас упрекать? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе этого Дуду, который побежал уже по странам Балтии, коалицию какую-то собирает от "можа до можа". Не будет "можа до можа"!
Президент подчеркнул, что, помимо отвлечения внимания своего населения от внутренних проблем, Польша просто стремится выбить из Евросоюза финансирование на миллиарды. Но им не дают, потому что эта страна не соответствует стандартам Евросоюза.
– Вот поэтому я честно и откровенно говорю, что отдал распоряжение по всем каналам, чтобы не дать им возможности поиграться на Беларуси, на теме границы и мигрантов, – заявил Александр Лукашенко.
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