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ЕАЭС – как один из центров формирования Большого евразийского партнерства: что предлагает Лукашенко

Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в онлайн-формате.


По словам белорусского лидера, при всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура Большого евразийского партнерства:

– В том числе путем сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость. Мы слишком медленно движемся. Нужно определить конкретные проекты. Представляется, что на нынешнем этапе в диалоге с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров.

Александр Лукашенко добавил, что также необходимо содействовать экспорту продукции из стран ЕАЭС в КНР, а в отношении продовольствия – оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль. Президент также добавил, что Китай всегда проявлял и будет проявлять интерес к нашему союзу:

– Но и у нас к этому огромному рынку большой интерес. И надо сказать, что, в отличие от других союзов и стран, Китай открыт от нас. Мы это ощущаем. Китай открывается, поэтому надо интенсивнее завязываться с Китаем, особенно в сфере торговли.



Глава государства также считает, что следует активизировать переговорные процессы по заключению соглашений о зоне свободной торговли:

– Особенно это касается Египта, который для нас может стать плацдармом для продвижения наших торгово-экономических интересов в Африке.

При этом нам не стоит забывать о ближайших странах, подчеркнул Президент. Учитывая интерес соседей к ЕАЭС, он рекомендовал внимательнее посмотреть на страны СНГ с точки зрения увеличения количества наблюдателей и предполагаемых будущих членов ЕАЭС. При этом с каждым из государств-наблюдателей необходимо составить конкретные планы по расширению экономического взаимодействия.

– Конечно же, с определенными нашими жесткими требованиями к тем, кто хотел бы вступить в наш союз. В завершение хотел бы выразить свою убежденность в том, что при наличии доброй воли совместными усилиями мы в полной мере реализуем огромный потенциал Евразийского экономического союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре, – резюмировал Александр Лукашенко.


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