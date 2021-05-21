Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате:
– Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе. Для достижения целей, определенных принятой ранее стратегией, очень важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов. Всемерно поддерживаем работу, направленную на снятие барьеров, сокращение изъятий и ограничений, а также недопущение возникновения новых препятствий на внутреннем рынке союза. В прошлом году достигнут определенный темп устранения нарушений права союза, его нужно сохранять.
Отдельно Президент Беларуси коснулся темы продовольственной безопасности:
– Еще в самом начале пандемии Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозировала дефицит продуктов питания, даже голод в отдельных регионах планеты. Эти прогнозы уже сбываются. Из разных источников мы слышим, что сегодня уже голодают и недополучают продовольствие в нужном объеме около полумиллиарда человек на нашей планете. В рамках союза мы должны принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности. При этом важно не упустить свою выгоду в международной торговле, избежав излишних препятствий на пути движения товаров как внутри нашего союза, так и в торговле с другими странами. В этой связи я призываю нашу комиссию в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Необходимо снять спорные моменты и разночтения. Слушайте, все говорим «продовольствие, продовольствие, надо обеспечить людей», очень опасные тенденции в этом плане, а сами телепаемся с этим несчастным документом уже больше года.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
388
Лукашенко: поддерживаем работу, направленную на снятие барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter