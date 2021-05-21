Жапаров призвал коллег по ЕАЭС к консолидации усилий в противодействии вызовам

Такое заявление президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. В своем выступлении он отметил:



– Интеграция в рамках Евразийского экономического союза, без сомнения, была и остается приоритетным направлением для Кыргызской Республики. Мы намерены и далее продолжать активную и плодотворную работу в рамках союза, основываясь на принципах взаимовыгодного сотрудничества, соблюдения принципов рыночной экономики и учета национальных интересов сторон.



Президент Кыргызстана обратил внимание на идею позиционирования ЕАЭС как центра большого евразийского пространства:



– Потенциал географического расположения союза исключительный не только по региональным, но и по мировым меркам. Он позволяет выступить мостом в направлениях восток – запад, север – юг.



Тем не менее Садыр Жапаров отметил наличие очевидных проблем, которые надлежит решать сообща:



– Мировые вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться в прошлом году и в первой половине текущего года, выявили необходимость укрепления совместных усилий, направленных на преодоление посткризисных последствий. Результатом должно стать обеспечение устойчивого развития союза путем внедрения новых механизмов торгово-экономического взаимодействия, способствующих оперативному реагированию и адаптации к любым изменениям во внешней конъюнктуре.