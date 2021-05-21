Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в онлайн-формате.
Белорусский лидер подчеркнул, что одной из первостепенных задач является проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов:
– В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах. Уверен, абсолютно уверен: пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами.
Александр Лукашенко также добавил, что важно продолжать работу по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств – членов ЕАЭС и дальнейшему построению общего финансового рынка.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко уверен, что пришло время для принятия политического решения по дедолларизации торговли углеводородами в ЕАЭС
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