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Дедолларизация, лекарства, барьеры в торговле, финансовый мониторинг: Мясникович подвел итоги онлайн-саммита ЕАЭС

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович прокомментировал итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло сегодня в онлайн-формате.


По его словам, прозвучало много концептуальных предложений и подходов по вопросам углубления и взаимодополняемости экономик стран-участниц союза с тем, чтобы решать вопросы продовольственной безопасности, а также роста взаимной торговли.
Прозвучали и предложения по вопросам развития финансового рынка.

– Для того чтобы решать вопросы дедолларизации, а также вопросы взаимных расчетов, ценообразования. Эту тему мы уже нарабатываем, есть определенные предложения, которые касаются финансового мониторинга, администрирования вопросов, связанных с налогом на добавленную стоимость, – рассказал Михаил Мясникович.

Он также добавил, что серьезное внимание участники саммита уделили вопросам обеспечения лекарственными препаратами, причем не только в части вакцинации. Прозвучала и определенная критика, которая касалась работы по устранению барьеров и ограничений в торговле:

– Хотя работа шла достаточно активная: если на начало 2020 года было 70 препятствий (из них 19 – барьеров), то за прошлый год снизили препятствия до 58 (в том числе до 12 барьеров). Причем сняли достаточно чувствительные позиции, которые сказывались на продвижении товаров.

Председатель Коллегии ЕЭК добавил, что работа в данном вопросе продолжается, уже разработана новая методология, которая будет способствовать более качественному подходу в устранении барьеров и работать на упреждение.

По словам Михаила Мясниковича, союз создавался для взаимодополняемости экономик:

– Хочу с удовлетворением отметить, что в первом квартале текущего года взаимная торговля выросла на 17 процентов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), торговля с третьими странами – на 3,9 процента. Это говорит о том, что у нас достаточно мощный потенциал и мы действительно можем обеспечить рост экономик и повышение благосостояния наших людей.

Фото: БЕЛТА
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