Пашинян: мы придаем важное значение формированию в ЕАЭС общего рынка газа

Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.



– Мы придаем важное значение формированию общего рынка газа союза. Считаем необходимым, чтобы в рамках международного договора были согласованы подходы не только к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза, но и установлены тарифы на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления на основе прозрачности и недискриминационного подхода.



Никол Пашинян также выступил за планомерное устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле, создание полноценного единого рынка товаров и услуг:



- Формирование единых подходов для проведения согласованной внешнеторговой политики, отвечающей интересам каждого государства-члена и всего Союза в целом, является стержневым элементом в обеспечении Евразийской экономической интеграции.



Кроме того, исполняющий обязанности премьер-министра Армении предложил разработать механизм финансирования интеграционных проектов, создавать специализированные инвестиционные фонды.