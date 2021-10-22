Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров

, – заявил Александр Лукашенко.Среди обсуждаемых тем – меры по совершенствованию защиты персональных данных. Президент напомнил, что в мае текущего года был принят закон, который направлен на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных:(интернет. –Для практической реализации закона и надлежащего контроля в указанной сфере Правительство и Оперативно-аналитический центр предлагают создать отдельную структуру. В связи с этим Президент интересуется результатами всесторонней проработки этого вопроса: