Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров

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– Несмотря на то что они разноплановые, их объединяет одно – нацеленность на решение актуальных проблем жизни нашего общества, – заявил Александр Лукашенко.
Среди обсуждаемых тем – меры по совершенствованию защиты персональных данных. Президент напомнил, что в мае текущего года был принят закон, который направлен на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных:
– Это недопустимо, когда персональные данные попадают в эту «мусорку» (интернет. – Прим. ред.). Людей это беспокоит.
Для практической реализации закона и надлежащего контроля в указанной сфере Правительство и Оперативно-аналитический центр предлагают создать отдельную структуру. В связи с этим Президент интересуется результатами всесторонней проработки этого вопроса:
– Какие варианты изучались и что предлагается предпринять в этом направлении, в том числе с учетом международной практики? И самое главное – наши возможности. Почему не рассматривается возможность возложения функций по защите персональных данных на один из существующих органов?
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