У Лукашенко обсуждают дополнительные стимулы для развития электротранспорта

Один из вопросов, который сегодня обсуждается Главой государства на совещании с руководством Совета Министров, касается расширения использования в республике электротранспорта.
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Александр Лукашенко обратил внимание:
– Мировая практика показывает, что курс на его развитие, опережающее внедрение инфраструктуры к нему, оказался верным. Сегодня уже практически все страны идут этим путем. Это насущная необходимость и для нас – как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска Белорусской АЭС.
Президент подчеркнул, что кроме сугубо экономических аспектов немаловажно и экологическое измерение этой проблемы:
– Поэтому останавливаться в создании надлежащих условий функционирования этой новой сферы нельзя ни в коем случае.
Он также напомнил, что около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей, и, по оценкам Правительства, эта практика себя оправдала.
– Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов. Позволят ли эти так называемые стимулы активнее оснащать парки электротранспортом как для пассажирских, так и для коммерческих перевозок? Сделают ли они эту технику более доступной для наших граждан и бизнеса? Кроме того, нельзя забывать об инфраструктуре. На заправочных станциях по всей республике должна быть возможность быстрой зарядки легковых электромобилей. На сегодняшний день лишь около 10 процентов автозаправочных станций предоставляют такую услугу. Надо, конечно, значительно больше… Тем более что необходимое оборудование для этого Беларусь производит полностью. Хотел бы получить более четкие оценки ожидаемых последствий предлагаемых в этом направлении решений, – заявил Глава государства.
Будет дополнено.