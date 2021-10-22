У Лукашенко обсуждают дополнительные стимулы для развития электротранспорта

Александр Лукашенко обратил внимание:Президент подчеркнул, что кроме сугубо экономических аспектов немаловажно и экологическое измерение этой проблемы:Он также напомнил, что около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей, и, по оценкам Правительства, эта практика себя оправдала.– заявил Глава государства.Будет дополнено.