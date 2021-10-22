Предложения по стабилизации ситуации на Миорском металлопрокатном заводе обсуждены на совещании у Лукашенко

, - сказал премьер-министр.По его словам, в первую очередь было допущено много просчетов на инвестиционной стадии. И сейчас у предприятия возникли сложности с обслуживанием кредитной нагрузки., - отметил Роман Головченко.Он акцентировал внимание, что этот проект частный, а государство участвовало лишь в создании инфраструктуры к нему.- подчеркнул премьер-министр.Роман Головченко рассказал, что принято решение, и Президент его поддержал, о том, что государство примет необходимые шаги по стабилизации финансово-экономического положения завода, несмотря на то, что его собственниками допущены как экономические просчеты, так и определенные элементы деловой нечистоплотности, оценку которым уже дадут другие структуры., - заверил руководитель правительства.Он добавил, что реализация соответствующих одобренных мер начнется в самое ближайшее время: