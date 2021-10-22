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Предложения по стабилизации ситуации на Миорском металлопрокатном заводе обсуждены на совещании у Лукашенко

Предложения по стабилизации финансово-экономической ситуации на Миорском металлопрокатном заводе обсуждены на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совмина. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

- Этот вопрос сегодня обсуждался подробно и в деталях. И Президент глубоко погружен в ситуацию. Правительство предложило определенные шаги по стабилизации финансово-экономической ситуации на предприятии, которое действительно оказалось в сложном положении по ряду причин, - сказал премьер-министр.

По его словам, в первую очередь было допущено много просчетов на инвестиционной стадии. И сейчас у предприятия возникли сложности с обслуживанием кредитной нагрузки.

- Хотя предприятие заработало в конце прошлого года, оно не смогло выйти на те обороты, которые бы позволили ему погашать свои обязательства, - отметил Роман Головченко.

Он акцентировал внимание, что этот проект частный, а государство участвовало лишь в создании инфраструктуры к нему.

- По сути это частный проект. И несмотря на это принято решение о том, что государство это предприятие не бросит. Хотя бы просто потому, что там работает порядка 600 наших граждан. И мы не можем абстрагироваться и устраниться от этого процесса, - подчеркнул премьер-министр.

Роман Головченко рассказал, что принято решение, и Президент его поддержал, о том, что государство примет необходимые шаги по стабилизации финансово-экономического положения завода, несмотря на то, что его собственниками допущены как экономические просчеты, так и определенные элементы деловой нечистоплотности, оценку которым уже дадут другие структуры.

- Предприятие будет жить. Мы будем отвечать за то, что бы это предприятие работало, сохраняло рабочие места и вышло на те параметры, которые бы позволили ему выполнять свои обязательства перед кредиторами, - заверил руководитель правительства.

Он добавил, что реализация соответствующих одобренных мер начнется в самое ближайшее время:

- Правительством схема выработана, Президентом она поддержана. Это четкий набор действий.
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