Предложения по стабилизации ситуации на Миорском металлопрокатном заводе обсуждены на совещании у Лукашенко

Предложения по стабилизации финансово-экономической ситуации на Миорском металлопрокатном заводе обсуждены на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совмина. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
- Этот вопрос сегодня обсуждался подробно и в деталях. И Президент глубоко погружен в ситуацию. Правительство предложило определенные шаги по стабилизации финансово-экономической ситуации на предприятии, которое действительно оказалось в сложном положении по ряду причин, - сказал премьер-министр.
По его словам, в первую очередь было допущено много просчетов на инвестиционной стадии. И сейчас у предприятия возникли сложности с обслуживанием кредитной нагрузки.
- Хотя предприятие заработало в конце прошлого года, оно не смогло выйти на те обороты, которые бы позволили ему погашать свои обязательства, - отметил Роман Головченко.
Он акцентировал внимание, что этот проект частный, а государство участвовало лишь в создании инфраструктуры к нему.
- По сути это частный проект. И несмотря на это принято решение о том, что государство это предприятие не бросит. Хотя бы просто потому, что там работает порядка 600 наших граждан. И мы не можем абстрагироваться и устраниться от этого процесса, - подчеркнул премьер-министр.
Роман Головченко рассказал, что принято решение, и Президент его поддержал, о том, что государство примет необходимые шаги по стабилизации финансово-экономического положения завода, несмотря на то, что его собственниками допущены как экономические просчеты, так и определенные элементы деловой нечистоплотности, оценку которым уже дадут другие структуры.
- Предприятие будет жить. Мы будем отвечать за то, что бы это предприятие работало, сохраняло рабочие места и вышло на те параметры, которые бы позволили ему выполнять свои обязательства перед кредиторами, - заверил руководитель правительства.
Он добавил, что реализация соответствующих одобренных мер начнется в самое ближайшее время:
- Правительством схема выработана, Президентом она поддержана. Это четкий набор действий.