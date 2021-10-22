Костевич: введение единого социального норматива не уменьшит объемы финансовой поддержки граждан

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БЕЛТА

Одним из обсуждаемых вопросов на совещании стала актуализация указов Главы государства с учетом закона по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы. Им с 15 ноября отменяется минимальный потребительский бюджет и вводится в качестве единого социального норматива бюджет прожиточного минимума. Изменения необходимо будет внести также в постановления Правительства.– пояснила Ирина Костевич.– обратила внимание министр. –