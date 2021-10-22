Костевич: введение единого социального норматива не уменьшит объемы финансовой поддержки граждан

Введение единого социального норматива не уменьшит объемы финансовой поддержки граждан. Об этом заявила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания у Главы государства, сообщает БЕЛТА.
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Одним из обсуждаемых вопросов на совещании стала актуализация указов Главы государства с учетом закона по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы. Им с 15 ноября отменяется минимальный потребительский бюджет и вводится в качестве единого социального норматива бюджет прожиточного минимума. Изменения необходимо будет внести также в постановления Правительства.
– На практике сегодня в большинстве случаев по всем вопросам социальной политики, защиты и поддержки граждан действует прежде всего бюджет прожиточного минимума. Это уровень малообеспеченности, пенсионное обеспечение, социальная поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, видя, что на практике больше всего работает бюджет прожиточного минимума (он еще у нас определяется по социально-демографическим группам), был принят такой закон, который устанавливает единый социальный норматив, – пояснила Ирина Костевич.
– Все меняется соразмерно тем величинам, которые действуют в сегодняшнем законодательстве. Поэтому к никаким социальным напряжениям в вопросах, затрагивающих изменения этих параметров, это не приведет, – обратила внимание министр. – Два минимальных потребительских бюджета (был такой критерий в указе) меняются на три бюджета прожиточного минимума. То есть сама величина, выраженная в рублевом выражении, остается такой же. Меняется только критерий.