Лукашенко о фейках: мерзавцев у нас хватает, у них 99,8% – вранье

Об этом Глава государства заявил во время совещания с руководством Совета Министров. Президент подчеркнул, что вопросов, которые предстоит решить, в нашей стране очень много, подкидывать проблемы будут с разных сторон:
– Я уже на это обращал внимание: мерзавцев, иначе не назовешь, у нас хватает. Но от этих мерзавцев после мониторинга средств массовой информации разных форм получаем соответствующую информацию. В основном, конечно, это 99,8% фейки, но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг. Более того, с выездом на места.
Многие фейки, обозначил Александр Лукашенко, уже проверил Комитет государственного контроля:
– Некоторые вещи – просто диву даешься, когда все это читаешь. Это мерзавцы, понимаете. У них святого ничего нет! Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, что не хватает каких-то лекарств, лечения и прочее-прочее. Но все должны понимать, что любая информация проверяется.