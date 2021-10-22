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  2. Лукашенко о фейках: мерзавцев у нас хватает, у них 99,8% – вранье

Лукашенко о фейках: мерзавцев у нас хватает, у них 99,8% – вранье

Об этом Глава государства заявил во время совещания с руководством Совета Министров. Президент подчеркнул, что вопросов, которые предстоит решить, в нашей стране очень много, подкидывать проблемы будут с разных сторон:


– Я уже на это обращал внимание: мерзавцев, иначе не назовешь, у нас хватает. Но от этих мерзавцев после мониторинга средств массовой информации разных форм получаем соответствующую информацию. В основном, конечно, это 99,8% фейки, но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг. Более того, с выездом на места.

Многие фейки, обозначил Александр Лукашенко, уже проверил Комитет государственного контроля:

– Некоторые вещи – просто диву даешься, когда все это читаешь. Это мерзавцы, понимаете. У них святого ничего нет! Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, что не хватает каких-то лекарств, лечения и прочее-прочее. Но все должны понимать, что любая информация проверяется.
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