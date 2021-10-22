Лукашенко требует реализации инвестиционных проектов в установленные сроки

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров. Один из вопросов повестки дня – актуализация отдельных актов Главы государства с учетом новых кодексов об административной ответственности, а также закона по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы.



По словам Главы государства, в проекте указа предполагается заменить такой индикатор, как величина минимального потребительского бюджета, на величину бюджета прожиточного минимума. Президент подчеркивает, что технические правки не должны препятствовать работе давно отлаженных механизмов.



Обеспокоенность Александра Лукашенко вызывает поступающая информация по реализации ряда инвестиционных проектов:



– Мы не можем сорвать установленные сроки, потому что это значимые финансово-экономические потери. А сегодня как никогда на счету каждая копейка. Поэтому для всестороннего рассмотрения приглашены соответствующие должностные лица, которые во время своей работы в Правительстве и на других должностях курировали многие из проектов.