«Еще раз предупреждаю: договорились, принято решение – исполняйте. Это вопрос нашей выживаемости»: Лукашенко высказался о дисциплине

, – отметил Александр Лукашенко.Президент продолжил:Вспомнил Глава государства и о ситуации с незаконным вывозом говядины из Гомельской области в Россию. Проблемой, по его словам, уже давно должен был заняться уполномоченный Президента по региону Юрий Назаров:(Ивана Кубракова, министра внутренних дел. –