«Еще раз предупреждаю: договорились, принято решение – исполняйте. Это вопрос нашей выживаемости»: Лукашенко высказался о дисциплине

На совещании с руководством Совета Министров Глава государства еще раз предупредил собравшихся о соблюдении дисциплины и неукоснительном исполнении его поручений. Он констатировал, что все решения, в частности, по борьбе с ковидом, им уже были приняты. А в качестве негативного примера привел в том числе случай в Бобруйске. Там, напомним, местные власти решили пускать в увеселительные заведения и общепит только вакцинированных или посетителей с отрицательным ПЦР-тестом.
– Просто предупреждаю: если еще получится так, как в Бобруйске и в Минске, – не успели, видите ли, отменить ранее принятые решения в горисполкоме и оставили дурь, которую страшно читать, решения будут мгновенными и кардинальными, – отметил Александр Лукашенко.
Президент продолжил:
– Идет война, образно говоря. И очень важна в этой ситуации исполнительская дисциплина. И важно наличие руководства на местах. Когда идет война, не обсуждаются разные варианты в течение недели, потому что за это время погибнут тысячи людей. И лучше принять не совсем точное решение, но действовать, чем «бодягу качать» из стороны в сторону. Мною приняты выверенные решения, которые поддержаны самими людьми. Да и вы не были против. Так исполняйте! Поэтому любое неисполнение, любая информация на эту тему… Вот не обижайтесь на меня – все вы свои люди, но работать вы со мной не будете. Это касается всех.
Вспомнил Глава государства и о ситуации с незаконным вывозом говядины из Гомельской области в Россию. Проблемой, по его словам, уже давно должен был заняться уполномоченный Президента по региону Юрий Назаров:
– Это же не первый месяц! И тишина! Надо было вмешательство Президента, надо было посылать туда Кубракова (Ивана Кубракова, министра внутренних дел. – Прим. ред.), чтобы он кого-то там придушил. Ну так ждите, он там уже. Еще раз предупреждаю: договорились, принято решение – исполняйте. Это вопрос нашей выживаемости. Ибо нас просто, как в жерновах, перетрут.