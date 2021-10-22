Лукашенко требует активизировать уборку кукурузы на зерно и обеспечить закладку стабилизационных фондов

В ходе совещания с руководством Совета Министров Александр Лукашенко обозначил, что наряду с принятием антиинфляционных мер должен быть наведен порядок там, где начинается экономика отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность.



Он заявил, что некоторые тенденции в агропромышленном комплексе настораживают, хотя государство подставило плечо по всем направлениям, где только требовалась эта поддержка и где ее просили:



– Уборку урожая в целом завершили. Осталось немного свеклы, она убирается по плану, практически закончена уборка картофеля, кукуруза на силос почти убрана. Осталась кукуруза на зерно.



По словам Президента, не стоит рисковать и дожидаться декабря, уборку необходимо заканчивать:



– Этот процесс надо активизировать. Я вижу, что мы получаем хорошие дополнительные миллионы, тысячи тонн зерна, которых нам не хватает. И по итогам года мы можем выйти на производство всех видов зерна свыше 9 миллионов тонн. Конечно, это не 10 миллионов тонн прошлогодние, но 9 миллионов – это вполне приемлемый объем, который полностью обеспечит потребности нашего государства. Хватит и для людей, и для кормления скота, чтобы было мясо и молоко. Но надо активизироваться!



Параллельно он затронул и вопрос закладки стабилизационных фондов:



– Вот тут я вас, руководителей всех уровней, категорически предупреждаю! Эти стабилизационные фонды мы с советских времен используем как резерв для сглаживания скачков цен и стабильного насыщения потребительского рынка в межсезонный период. То есть капуста, картофель, морковь, свекла и прочее (то, что мы закладываем в хранилище) – это для того, чтобы обеспечить наших людей в осенне-зимний период, пока не появится новый урожай. Сделайте так, чтобы этих продуктов хватило!



Глава государства добавил, что в течение ноября предстоит обстоятельный разговор по вопросам готовности к зимне-стойловому периоду и заполняемости овощехранилищ страны на зиму.