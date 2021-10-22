"Беларусь – кость в горле": Лукашенко рассказал о критике за его заявления по поводу COVID-19

Глава государства рассказал о том, что на прошедшем на этой неделе совещании было отмечено: COVID-19 "придавил" грипп:По словам Главы государства, в первый год эту тенденцию ученые восприняли настороженно, но, анализируя данные о снижении второй год подряд, начали делать вывод, что ковид повлиял и на течение онкологических заболеваний.Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный во время визита Президента на этой неделе в центр поделился наблюдениями с белорусским лидером. Александр Лукашенко рассказал подробности: