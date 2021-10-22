"Беларусь – кость в горле": Лукашенко рассказал о критике за его заявления по поводу COVID-19

Оппоненты власти сегодня цепляются ко всему, чтобы уколоть ее. Свежий пример Александр Лукашенко озвучил на совещании с руководством Совета Министров.
Глава государства рассказал о том, что на прошедшем на этой неделе совещании было отмечено: COVID-19 "придавил" грипп:
– То есть грипп практически не циркулирует. Для меня это, кстати, была новость. Может быть, он еще придет, у нас практики еще не было…Плохо это ли хорошо? Лучше грипп лечить, чем ковид. Но что произошло с онкологией: уже два года точно у нас пандемия – пошло резкое падение онкологических заболеваний и резкое падение смертей от онкологических заболеваний.
По словам Главы государства, в первый год эту тенденцию ученые восприняли настороженно, но, анализируя данные о снижении второй год подряд, начали делать вывод, что ковид повлиял и на течение онкологических заболеваний.
Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный во время визита Президента на этой неделе в центр поделился наблюдениями с белорусским лидером. Александр Лукашенко рассказал подробности:
– Говорит, да, мы это замечаем. Александр Григорьевич, мы рискнем в мире об этом заявить. Я говорю, ну, о тебя ноги вытрут хорошо. Якобы это новость: ковид "придавил" онкологию (я по-народному говорю)… Дай бог, чтобы это так было! Мы лучше будем лечить ковид, чем онкологию. Боже мой, от Беларуси до Америки кто только ноги не вытирает об это заявление Президента, и каждый цепляется…Столько умных появилось: ах, Президент не специалист, он говорит, что ковид лечит онкологию. Но я же так не говорил. Это говорит о том, что на любой чих реагируют вокруг. То есть Беларусь – кость в горле. И в этой ситуации нам предстоит не просто выжить. Нам надо изловчиться, вывернуться, выстоять и сохранить свое государство.