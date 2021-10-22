Лукашенко: очень важная тема - соотношение роста цен и доходов населения, этот баланс нужно соблюдать во что бы то ни стало

Глава государства отметил, что вопрос роста цен входит в тройку наиболее волнующих людей вопросов:Точно так же, по словам Александра Лукашенко, горожане не радуются тому, что если цены на картофель или на что-то выросли, то крестьяне получили хоть небольшую прибавку к своей зарплате.