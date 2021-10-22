Лукашенко: очень важная тема - соотношение роста цен и доходов населения, этот баланс нужно соблюдать во что бы то ни стало

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров:
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– Мы подходим к зимнему периоду. И помимо противоэпидемических вопросов стоит задача сдерживания роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень. Особенно это касается стоимости продуктов питания.
Глава государства отметил, что вопрос роста цен входит в тройку наиболее волнующих людей вопросов:
– Есть кому этим заниматься – занимайтесь, чтобы не было потом каких-то неприятных разговоров на эту тему. Люди не хотят понимать, что рост цен на какие-то товары – это прежде всего благосостояние тех коллективов, которые производят эти товары. То есть если на трактор растет цена, то больше денег получает тракторный завод, трудовой коллектив. Но крестьянам, извините меня, до «фонаря», что лучше живет трудовой коллектив МТЗ. Они всегда жалуются, что растет цена на трактор.
Точно так же, по словам Александра Лукашенко, горожане не радуются тому, что если цены на картофель или на что-то выросли, то крестьяне получили хоть небольшую прибавку к своей зарплате.
– А колхозы и совхозы (по-старому говоря) получили дополнительный заработок. Горожан это не интересует, и люди так не мыслят. Кстати, это наш недостаток. Надо людям это объяснять. Но есть тема и очень важная, и правильная – соотношение роста цен и доходов населения. Людям все равно, какие будут цены в магазине. Были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар. И вот эту пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало. Я хочу, чтобы и в Правительстве, и в профсоюзах, и депутаты это усвоили.