В Беларуси появится Национальный центр по защите персональных данных

Об этом журналистам рассказал начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Андрей Павлюченко, комментируя итоги совещания Президента с руководством Совета Министров. Напомним, среди обсуждаемых тем прошедшего мероприятия были меры по совершенствованию защиты персональных данных.



– Президент поддержал инициативу Оперативно-аналитического центра по созданию уполномоченного госоргана, который отвечал бы непосредственно за эти вопросы. На наш взгляд, это шаг вперед. Конечно, это не говорит о том, что завтра мы решим все проблемы в данной сфере. В современном развивающемся мире защита любой информации – это краеугольный камень безопасности и развития любого общества.



Андрей Павлюченко уточнил, что сфера защиты персональных данных в стране до определенного момента не была отрегулирована. Новая структура позволит развивать данное направление, выступать с определенными инициативами, взаимодействовать с операторами, которые обрабатывают огромное количество данных внутри страны за рубежом. Еще одна важная роль нового органа – просвещение и образование.



– Для того, чтобы люди более внимательно относились к информации, которую они оставляют в открытых источниках. Это большая образовательная работа со всеми субъектами, которые участвуют в обработке персональных данных, – отметил Павлюченко.



По словам начальника ОАЦ при Президенте, новая структура будет самостоятельной, руководитель будет утверждаться Главой государства:



– Новая структура будет называться Национальный центр по защите персональных данных. Согласно международной практике это независимый орган, который свободно взаимодействует с иными государственными и частными структурами. Он будет контролировать правильность оборота наших персональных данных, следить за законностью, выполнением и четким соблюдением всех норм. В перспективе хотелось бы, чтобы этот орган выступал с разъяснительной работой. Детям, да и всем людям, надо рассказывать, как правильно вести себя, относиться к той информации, которую мы оставляем в открытых источниках.



Напомним, в мае текущего года был принят закон, который направлен на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных. Документ вступит в силу с 15 ноября 2021 года.