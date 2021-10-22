Герасимов о проверке фейков: нами проведены контрольно-аналитические мероприятия, которые говорят о том, что в подавляющем большинстве случаев информация не подтверждается

Об этом по итогам совещания Главы государства с руководством Совета министров, комментируя слова Александра Лукашенко о проверке фейков, которые распространяются по поводу ситуации с коронавирусом, заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Руководитель КГК подтвердил, что ни одна информация не остается непроверенной, а подобные вопросы решаются фактически день в день:
- Нами проведены контрольно-аналитические мероприятия, которые говорят о том, что в подавляющем большинстве случаев такая информация не подтверждается. Этими мероприятиями мы охватили фактически республику: Минск, Могилев, Гомель, Витебск, Пинск…
В частности, отметил Василий Герасимов, проверялись вбросы, опубликованные на одном из экстремистских медицинских телеграм-каналов, в которых говорилось об отсутствии кислорода в больницах и гибели в связи с этим людей, о том, что пациенты вынуждены лежать в коридорах, а также о заниженным количестве умерших в конкретном учреждении здравоохранения:
- Это не соответствует действительности. Действительно, ситуация напряженная. Но те вопросы, которые есть на повестке дня, решаются в оперативном порядке.
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