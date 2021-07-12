Макей: Беларусь видит взаимовыгодные перспективы для углубления интеграции с Россией

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– Я бы не стал утверждать сегодня, что Беларусь фактически окружена. Если брать чисто такой, скажем, географический фактор, то из более 3,5 тыс. км нашей границы мы имеем более 1,3 тыс. км с Россией. И, как вы видите, и политические, и торгово-экономические, и гуманитарные, и военно-политические контакты у нас активно развиваются. И особенно в последнее время, чему способствует соответствующая политика наших западных партнеров, – отметил Владимир Макей.
По его словам, белорусская сторона видит сегодня хорошие перспективы для дальнейшего углубления интеграции с основным союзником.
–И самое главное, что это взаимовыгодные перспективы. Я считаю, что это основополагающее, – подчеркнул министр.
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