Макей о попытках дестабилизации в Беларуси: основной целью является Россия

Вопрос журналиста касался того, была ли Беларусь плацдармом для технологий революций в том числе, после чего планировалось уже пойти на Россию., – сказал министр. –По словам Владимира Макея, все события, происходившие в Беларуси, стали следствием этого геополитического столкновения., – заявил глава МИД.Отвечая на один из вопросов, он также коснулся темы работы с белорусской диаспорой за рубежом, чему уделяется большое внимание., – отметил министр.Вместе с тем он уверен, что огромное количество людей из диаспоры адекватно оценивают ситуацию в Беларуси и поддерживают те действия, которые были предприняты властями страны по сохранению спокойствия и стабильности., – сказал Владимир Макей.