"Действую исключительно в интересах народа" – Макей ответил на вопрос о прозападности своих взглядов

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(с Западом. – Прим. БЕЛТА), – сказал Владимир Макей. –Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что не может представить, чтобы в Беларуси, например, должность министра обороны занимал человек, получивший в свое время, допустим, экологическое образование., – подчеркнул он., – резюмировал дипломат.