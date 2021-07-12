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  2. "Действую исключительно в интересах народа" – Макей ответил на вопрос о прозападности своих взглядов

"Действую исключительно в интересах народа" – Макей ответил на вопрос о прозападности своих взглядов

Любой белорусский министр обязан действовать и действует исключительно в интересах своего народа. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

Скриншот из видео

– Я знаю, что подобного рода ярлыки навешиваются определенными, я бы сказал, маргинальными политическими какими-то силами в России в первую очередь, ну и в некоторых средствах массовой информации. Должен сказать, что у нас нет таких проектов (с Западом. – Прим. БЕЛТА), которые существуют в некоторых соседних странах, – сказал Владимир Макей. – У нас этого нет и не может быть. У нас нет прозападного, провосточного, проюжного или просеверного члена правительства. И у нас нет такого, когда люди назначаются по каким-то политическим или личным предпочтениям.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что не может представить, чтобы в Беларуси, например, должность министра обороны занимал человек, получивший в свое время, допустим, экологическое образование.

– У нас назначаются кадры на ту или иную должность в соответствии с тем, насколько они хорошо усвоили те или иные компетенции и могут ли они действовать в интересах белорусского народа. У нас, можно сказать, Правительство от сохи, нежели из палаты лордов, – подчеркнул он.

– Поэтому всегда нужно смотреть, что стоит за тем или иным утверждением, за тем или иным фактом навешивания ярлыков и кто говорит об этом. Я думаю, что всегда за этим просматриваются какие-то определенные интересы. Но еще раз хотел бы вас заверить, что любой министр, белорусский министр, член Правительства – он действовал, действует и будет действовать исключительно в интересах белорусского народа. Он обязан это делать. У нас есть четкая система относительно того, кто определяет внешнеполитическую, внешнеэкономическую деятельность. И любой назначенец, любой человек, назначенный на эту должность, обязан соответствовать этим критериям, – резюмировал дипломат.
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