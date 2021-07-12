Макей: Беларусь готова к переговорам с Западом, но пока не слышит здравых голосов в этом хоре

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БЕЛТА

, - сказал Владимир Макей.Он отметил, что Беларусь заинтересована в диалоге и никогда не шла первой на эскалацию отношений, только лишь отвечала на принимаемые по отношению к себе рестриктивные меры., - заявил министр.