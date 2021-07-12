Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения интересов в Азии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.
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– Сейчас мы работаем над тем, чтобы выработать новую, более активную стратегию продвижения наших интересов со странами Азии, – сказал Владимир Макей.
Министр отметил, что Беларусь заинтересована иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть ее в качестве партнера.
– Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остается. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа. Но в то же время мы понимаем, что векторы могут быть разной длины и направленности. И есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях, – подчеркнул он.
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Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения интересов в Азии – Макей
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